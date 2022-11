Jusos kämpfen für anderes Zusammenleben - „Städte sind zu männlich geprägt“

Simon Rogge und Paulin Amler sind die Vorsitzenden der Jusos in Halle. Sie setzen sich dafür ein, dass das Miteinander in Städten wie Halle anders als bisher gestaltet wird.

HALLE/MZ - Im Brunnen sprudelt längst kein Wasser mehr, als Simon Rogge und Paulin Amler an diesem kühlen Herbsttag über den August-Bebel-Platz in der nördlichen Innenstadt laufen. Doch vor den Cafés am Rand des beliebten Treffpunkts sitzen immer noch etliche Menschen. Die beiden Vorsitzenden der Jusos in Halle, den Jungsozialistinnen und Jungsozialisten innerhalb der SPD, entscheiden sich für einen Kaffee im „Fräulein August“.