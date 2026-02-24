Arvid Jahn ist leidenschaftlicher Jäger in Wettin. Er will mit Vorurteilen aufräumen und das Brauchtum in den Vordergrund stellen. Welchen Traum er sich nun erfüllen konnte.

Jüngster Jäger von Wettin: Warum die Jagd für einen 17-Jährigen weit mehr als Töten bedeutet

Arvid Jahn (r.) spielt seit der 3. Klasse das Jagdhorn, um der Tradition treu zu bleiben.

Wettin/MZ. - Wenn Arvid Jahn früh am Morgen durch das Revier zwischen Wettin und Dobis streift, trägt er nicht nur ein Gewehr. Der 17-Jährige trägt eine Familientradition weiter, die bis zu seinem Urgroßvater zurückreicht. Jagd gehört für ihn zum Leben, seit er laufen kann. Jetzt hat seine Mutter Annika Jahn bei einem Radio-Gewinnspiel 500 Euro gewonnen – damit sich ihr Sohn einen lange gehegten Wunsch erfüllen kann.