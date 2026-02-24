Eil
Jagd im Saalekreis Jüngster Jäger von Wettin: Warum die Jagd für einen 17-Jährigen weit mehr als Töten bedeutet
Arvid Jahn ist leidenschaftlicher Jäger in Wettin. Er will mit Vorurteilen aufräumen und das Brauchtum in den Vordergrund stellen. Welchen Traum er sich nun erfüllen konnte.
24.02.2026, 13:57
Wettin/MZ. - Wenn Arvid Jahn früh am Morgen durch das Revier zwischen Wettin und Dobis streift, trägt er nicht nur ein Gewehr. Der 17-Jährige trägt eine Familientradition weiter, die bis zu seinem Urgroßvater zurückreicht. Jagd gehört für ihn zum Leben, seit er laufen kann. Jetzt hat seine Mutter Annika Jahn bei einem Radio-Gewinnspiel 500 Euro gewonnen – damit sich ihr Sohn einen lange gehegten Wunsch erfüllen kann.