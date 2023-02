Halle (Saale)/MZ - - Für ihre Arbeit „The Great Escape - How To Run Away From A Wooden Horse“ hat Elektra Tzamouranis den Kunstpreis der Stiftung der Saalesparkasse 2023 zuerkannt bekommen. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wurde der Burg-Absolventin der Studienrichtung Malerei am Mittwochabend im Volkspark feierlich überreicht. Außerdem wurden drei Anerkennungen, jeweils dotiert mit 500 Euro, von der Fachjury an Jan Herzog, Olivia Pils und Elisabeth Rändel vergeben.

