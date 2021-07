Junge Leute in Halle präsentieren das Lesen im Grünen

Eine Truppe junger Leute will vergessene Vereinshäuser in Halles Gartenanlagen mit Veranstaltungen wieder zum Leben erwecken.

Halle (Saale)/MZ - Halles Freiräume noch besser für die Bewohner der Stadt nutzbar zu machen - das sieht das 2019 vom Stadtrat beschlossene Freiraumkonzept vor, an dessen Erarbeitung sich verschiedene Runde Tische, Akteure aus der gemeinwohlorientierten und der kreativen Szene sowie einzelne Fachbereiche der halleschen Stadtverwaltung beteiligt haben. Ziel des Freiraumkonzepts ist es, Strukturen und Formate zu etablieren, um damit vor allem die Arbeit der freien Kunst-, Soziokultur- und Kreativszene nachhaltig zu unterstützen. Quasi als Mittler zwischen dieser Szene und der Stadtverwaltung hat im Oktober 2020 das unter dem Dach der Goldene Rose gGmbH gegründete Freiraumbüro seine Arbeit aufgenommen - mit Erfolg, wie erste Ergebnisse zeigen.

„In Halle suchen - wie in anderen Städten auch - viele unterschiedliche Gruppen Räume für sich“, weiß Anett Krause vom Freiraum-Team. Ob Chöre oder Bands, die Probenräume suchten, Tanz- und Yogagruppen, denen Übungsräume fehlten - für sie sei die Arbeit des Freiraumbüros gedacht. „Wir begeben uns auf die Suche nach solchen Orten, sammeln Informationen, reden mit Quartiersmanagern“, so Anett Krause. Doch auch mit eigenen Projekten wollen die Freiraum-Mitglieder geeignete Plätze im Stadtraum bespielen. Eines davon ist das Gartenprojekt, das in diesem Sommer mit einer selbst organisierten Lesereihe belebt werden soll.

„Das Publikum erlebt Literatur im Grünen, unter freiem Himmel“

Seit November bis in das Frühjahr hinein waren die Freiraum-„Scouts“ auf Gartentour und haben mit Unterstützung des Dachverbandes der Gartenfreunde hallesche Kleingartenanlagen besichtigt - mit einer traurigen Erkenntnis: „Viele tolle Sparten- und Vereinsheime stehen leer, manche verfallen, weil sie nicht mehr genutzt werden“, so Anett Krause. Das klassische Gartenlokal gebe es heute kaum noch. Das Freiraum-Team sieht daher ein großes Potential für ganz verschiedene Nutzungen in leerstehenden Gartenlokalen oder Vereinsheimen - und hat auch gleich einen konkreten Vorschlag: Mit der kleinen Veranstaltungsreihe „Literatur im Garten“ wird es eine Woche lang jeden Tag in einer anderen Kleingartenanlage eine Lesung geben nach dem Motto „Sieben Tage, sieben Anlagen“.

„Das Publikum erlebt Literatur im Grünen, unter freiem Himmel“, erläutert Anett Krause die Idee des Gartenprojekts. Zugleich könnten sich Interessierte einen Eindruck von den Objekten machen und vielleicht mit den Gartenvorständen schon über mögliche Nutzungsoptionen ins Gespräch kommen. Für „Literatur im Garten“ hat das Freiraum-Team, das Gelder bei der Lotto GmbH und bei der Saalesparkasse beantragt hat, viele Partner gewinnen können, die jeweils einen Nachmittag oder Abend gestalten, darunter das Literaturhaus Halle, den Mitteldeutschen Verlag, freie Theater, die Buchhandlung heiterbiswolkig und Wörterspeise mit einem Poetry Slam. Den Auftakt macht am Donnerstag Christiane Habermalz in der Gartenanlage am Paul-Riebeck-Stift mit - wie passend - einer „Anleitung zum gärtnerischen Ungehorsam“.

„Literatur im Garten“ vom 8. bis 15. Juli, Infos und Termine auf freiraumbuero-halle.de