Junge Erwachsene schießen mit Luftgewehr in Halle-Neustadt

Halle/MZ - Am Ostersonntag haben mehrere Zeugen Knallgeräusche von einem Balkon auf der Innenhofseite einer Wohnanlage im Gustav-Weidanz-Weg wahrgenommen.

Gegen 17.45 haben Polizeibeamte in der zugehörigen Wohnung einen 20-Jährigen und einen 24-Jährigen aufgefunden. Die Männer hatten ein Luftgewehr bei sich und haben zuvor mit Diabolos in Richtung eines 26-Jährigen geschossen, der sich im Innenhof befand, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 26-Jährige wurde nicht getroffen und blieb unversehrt. Die beiden Männer mussten das Luftgewehr an die Beamten abgeben. Gegen sie wird nun ermittelt.