Der Jungunternehmer Mohammed Fadhel Al-Lami hat einen Teil seiner Gastro-Geschäfte verkauft oder verpachtet. Denn er will nicht umsonst Ingenieurswissenschaften studiert haben.

Vor einem Jahr hat Al-Lami den Bäckerladen „Crusty“ eröffnet, den er nun an eine ehemalige Mitarbeiterin verpachtet.

Halle (Saale)/MZ - Er wolle zur Ruhe kommen, sagt Mohammed Fadhel Al-Lami. Das hört sich aus dem Munde eines 22-Jährigen zunächst komisch an. Allerdings hat Al-Lami die letzten drei Jahre auch gefühlt einen Laden nach dem anderen in Halle eröffnet, so dass man irgendwann schon den Überblick verlor. Zumal er obendrein immer noch Ingenieurwissenschaften studierte.