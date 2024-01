Zwei Schüler sind Freitagabend in eine bedrohliche Lage geraten. Einer konnte fliehen, der andere wurde ausgeraubt.

16-Jähriger in der Burgstraße überfallen - Polizei stellt den Täter

Die Polizei, hier bei einem früheren Einsatz wegen Jugendkriminalität am Landesmuseum, war schnell zur Stelle und konnte den Räuber fassen.

Halle (Saale)/MZ - In der Burgstraße sind zwei Jugendliche am Freitagabend von einer Personengruppe angegriffen worden. Die Schüler kamen gegen 23 Uhr in die bedrohliche Lage. Einer der beiden konnte flüchten, der andere wurde aus der Gruppe heraus von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht. Der Täter nahm dem 16-Jährigen die Geldbörse und das Smartphone ab.

Die alarmierte Polizei war mit Einsatzkräften schnell vor Ort. Den Räuber stellte die Beamten in Tatortnähe. Er hatte das Portemonnaie des Opfers noch bei sich. Das Handy wurde zudem in einer Grünanlage gefunden.