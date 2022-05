Jugendlicher ist aus Arrest in Halle geflohen

Die Polizei fahndet nach einem 17-Jährigen, der am Donnerstag aus dem Arrest in Halle geflohen ist.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag aus der Jugendarrestanstalt in Halle ausgebrochen. Laut Polizeiangaben hielt sich der Jugendliche während der Mittagszeit im Außenbereich des Geländes auf. In diesem Zeitraum ist er über die Mauer der Anstalt geklettert und konnte fliehen. Die Polizei hat die Suche nach dem 17-Jährigen aufgenommen. Der Jugendliche war seit Mittwoch in der Anstalt untergebracht, nachdem er die wegen Ordnungswidrigkeiten auferlegten Arbeitsstunden nicht abgeleistet beziehungsweise ein Bußgeld nicht bezahlt hatte. Der Arrest war bis kommende Woche gerichtlich angesetzt.