Jugendlicher in Halle-Dölau ausgeraubt

Laut Polizeiangaben soll eine Gruppe aus fünf Jugendlichen in Dölau einen 18-Jährigen ausgeraubt haben.

Halle (Saale)/MZ - Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in der Agnes-Gosche-Straße in Dölau von einer Gruppe ausgeraubt worden. Den Angaben der Polizei zufolge sollen fünf Jugendliche dem 18-Jährigen Gewalt angedroht und ihm sein Smartphone weggenommen haben.

Der Haupttatverdächtige wird beschrieben als afrikanischer Phänotyp, dunkle lockige Haare, 175 bis 180 Zentimeter groß, circa 16 bis 18 Jahre alt, schwarze Hose, weiße Jacke, weiße Schuhe. Ein zweiter Tatverdächtiger soll etwa 190 Zentimeter groß gewesen sein, etwa 15 Jahre alt, braune kurze Haare und eine Bomberjacke getragen haben.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 0345 224 2000 jederzeit entgegen.