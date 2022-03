Jugendliche verprügeln Bank-Mitarbeiter am Marktplatz in Halle

Eine Gruppe junger Leute wurde aufgefordert, die Filiale am Markt zu verlassen. Stattdessen griffen sie den Mitarbeiter an.

Halle (Saale)/MZ - Der Versuch, eine Gruppe junger Leute zum Gehen zu bewegen, hatte für einen Bank-Angestellten am Samstagabend schmerzhafte Folgen.

Gegen 21 Uhr hielten sich laut Polizeiangaben bis zu 15 Jugendliche vor und teilweise in den Räumlichkeiten einer Bank-Filiale am Marktplatz auf. Ein Verantwortlicher der Filiale forderte die Jugendlichen dann auf, den Bereich zu verlassen. Er wurde daraufhin beleidigt und schließlich von einem Mann aus der Gruppe aus dem Gebäude auf den Marktplatz gezogen.

Dort wirkten mehrere Personen auf den am Boden liegenden 20-Jährigen ein. Er wurde im Bereich des Ellenbogens verletzt. Seine Brille wurde beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten zunächst in unterschiedliche Richtungen. Die eintreffenden Polizisten konnten neun Jugendliche in der Nähe aufgreifen und ihre Namen feststellen. So wurden unter anderem Personen in einer Straßenbahn am Steintorplatz gestellt. Zu deren möglichen Tatbeteiligung wird nun ermittelt.