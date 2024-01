Im Saalekreis, in teutschenthal ist in dieser Woche ein Pizzabote überfallen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, konkret bitten die Beamten zwei Frauen, sich zu melden.

Teutschenthal /MZ. - Ein Pizzabote ist am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr im Kopfweg in Teutschenthal von einer Gruppe Jugendlicher überfallen worden. Die Polizei sucht nun zwei weibliche Zeuginnen, die zuvor von der etwa fünfköpfigen Tätergruppe an der Sparkassenfiliale am Platz der Einheit angesprochen wurden.

Die Frauen, die in einem weißen Pkw saßen, werden gebeten, sich im Polizeirevier Saalekreis unter den Telefonnummern 03461/446-293 oder -291 zu melden.