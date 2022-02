Jugendliche machen Selfies auf Bahngleisen in Neustadt

Die Bundespolizei musste zwei junge Männer auf die Gefahren hinweisen, in die sie sich beim Betreten von Bahngleisen begeben haben.

Jugendliche wollten Selfies auf Bahngleisen machen und begaben sich dabei in große Gefahr.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Jugendliche haben sich am Samstag in Gefahr gebracht. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde das Revier Halle gegen 17 Uhr darüber informiert, dass sich Personen im Gleisbereich des Tunnelbahnhofes Halle-Neustadt aufhalten. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn sperrte die betreffende Strecke während eine Streife der Bundespolizei mit Blaulicht und Martinshorn zum genannten Ereignisort fuhr.

Dort stellten sie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren im Gleisbereich fest. Der Aufforderung sich sofort aus den Gleisen zu begeben, kamen die Heranwachsenden umgehend nach, sodass die Streckensperrung aufgehoben werden konnte. Die Bundespolizisten stellten die Personalien der aus Syrien stammenden Jungen fest und belehrten sie über die Lebensgefahr, in die sie sich mit ihrem unüberlegten Handeln begeben hatten.

Auf Nachfrage gaben die Heranwachsenden an, Selfies im Gleis gemacht zu haben. Diese gefährliche Fotosession hätte weit schlimmere Folgen für die Jugendlichen haben können, als die nun auf sie zukommenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Zugverspätungen haben sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht ergeben.

In diesem Zusammenhang, vor allem mit Blick auf die bevorstehende Ferienwoche, weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Die Kinder und Jugendlichen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.

Die Bundespolizei bittet darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik werden gern zur Verfügung gestellt.