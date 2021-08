Jugendliche in Halle schmeißen Betonplatten von einer Eisenbahnbrücke in die Saale

Halle (Saale) - Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr ist die Bundespolizei in Halle darüber informiert worden, dass Unbekannte von der Eisenbahnbrücke in der Kaiserslauterer Straße/Halle-Südstadt Steine in die Saale werfen. Als die Beamten vor Ort konnten sie zwei Jugendliche, versuchten zu flüchten, stellen.

Die Jugendlichen hatten große Abdeckplatten aus Beton, die sich seitlich der Schienen über den Stromleitungen befinden, sowie Steine von der Brücke in die Saale geworfen. Das 17-jährige Mädchen und der gleichaltrige Junge wurden an die jeweiligen Eltern übergeben. Beide erhalten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Insgesamt wurden über zwölf Abdeckplatten und viele Schottersteine von der Brücke geworfen.

Beiden Jugendlichen ist durch ihren gefährlichen und unerlaubten Aufenthalt auf der Eisenbahnbrücke nichts passiert. Auch wurden keine weiteren Personen durch ihr leichtsinniges Handelnverletzt. Es kam zu keinen Störungen des Bahnbetriebs.