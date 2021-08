Jugendliche brechen in eine Schule ein, um Musik zu hören

Halle (Saale) - In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.45 Uhr haben Jugendliche auf dem Gelände einer Schule in der Liebenauer Straße in Halle Hausfriedensbruch begangen, der von Personen bemerkt und der Polizei gemeldet wurde. Laut den Beamten bemerkten die Zeugen Personen, die lautstark Musik im Innenhof des verschlossenen Schulgeländes abspielten.

Als das Trio die Polizei bemerkte, flüchteten sie über einen Zaun. Trotzdem wurden die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren von den Beamten gestellt. Gegen sie wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Einer von ihnen hatte zudem ein Butterflymesser bei sich, dies wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.