Jugendliche bei Schlägerei in Halle verletzt

Wegen einer Schlägerei war die Polizei in der Nacht zum Sonnabend in der Richard-Wagner-Straße von Halle im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Zu mehreren verletzten Jugendlichen sind Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zu Sonnabend in die Richard-Wagner-Straße in Halle gerufen worden. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, soll dort nach einer verbalen Auseinandersetzung ein Jugendlicher mit einem Gegenstand auf andere Jugendliche eingeschlagen haben. Ersten Ermittlungen handele es sich um einen Schlagstock. Zwei Jugendliche kamen ins Krankenhaus, ein dritter wurde wegen einer Platzwunde am Kopf vor Ort versorgt. Andere aus der Gruppe hätten auf eine Behandlung ihrer leichten Verletzungen verzichtet. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährliche Körperverletzung.