Mit Schlagstöcken und Messern: Jagdszenen am Bebel in Halle

In der Vergangenheit wurde der Rettungsdienst mehrfach nach Auseinandersetzungen zum August-Bebel-Platz in Halle gerufen.

Halle (Saale)/MZ - Plötzlich seien sie gerannt, erzählt eine junge Frau der MZ. „Ich habe gesehen, wie mehrere Jugendliche in Panik waren. Sie sind geflüchtet, haben sich in Hauseingängen und Imbissläden versteckt“, erzählt sie. Passiert war der Vorfall am Samstagabend auf dem August-Bebel-Platz. Schon tags zuvor soll es am beliebten Jugendtreff zu Auseinandersetzungen mit einer Bande gekommen sein. „Es handelt sich um 14- bis 19-Jährige, die angeblich aus Neustadt kommen sollen. Sie drohen mit Schlagstöcken und Messern“, berichten Jugendliche verängstigt der MZ.