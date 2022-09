„Wir brechen dir die Hände“ - Angriffe auf Jugendliche in Halle häufen sich wieder

Nach dem Überfall an der Skaterbahn in Halle-Neustadt am Donnerstagabend suchte die Polizei vor Ort nach Spuren und den Tätern. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Halle (Saale)/MZ - Nach drei Raubüberfällen auf junge Männer in Halle innerhalb weniger Tage wächst in der Stadt die Angst vor einem erneuten Aufflammen der Kriminalität. So hatten mehrere Täter Dienstagabend einen 19-Jährigen am Stadtpark bedroht, sein Handy und die Geldbörse gestohlen. Stunden später attackierten Räuber am Uniplatz einen 21-Jährigen, nahmen ihm das Handy ab.