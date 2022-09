Mehr Grundschüler schwänzen die Schule - Stadt unterstützt Familien

Mit einem Modellprojekt hilft in Halle die Verwaltung Familien, deren Kinder häufig in der Schule fehlen. Welche Fallzahlen bereits vorliegen.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die Stadt Halle unterstützt Familien, deren Kinder häufig die Schule schwänzen. Wie die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag mitgeteilt hat, trete das Problem nicht nur bei weiterführenden, sondern bereits in Grundschulen auf. Dort seien die Fallzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Daher habe die Stadt bereits im vergangenen Jahr das Modellprojekt M.O.V.E gestartet.

Demnach können sechs Familien parallel das Angebot wahrnehmen. Die Familien werden zwischen sechs und neun Monaten betreut. Im zweiten Halbjahr 2021 wurden sechs Kinder und ihre Familien begleitet, in 2022 waren es bis Ende August bereits neun Familien. Aktuell gebe es noch weitere Anfragen.