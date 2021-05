Johannesgemeinde begeistert über große Spendenfreude von Hallensern

Halle (Saale) - Am Montag hat die Kleidersammlung der Johannesgemeinde für die Evangelische Stiftung Neinstedt gestartet. Und schon zum Auftakt sind Pfarrer Karsten Müller und Gerhard Langanski von der Johannesgemeinde begeistert: So viele Spenden für die Behinderteneinrichtung im Harz sind noch nie am ersten Tag zusammen gekommen.

Ein Grund dafür könnte sein, dass pandemiebedingt die Kleiderkammern geschlossen haben und derzeit keine Altkleider annehmen. Noch bis Samstag können Interessierte Kleider und Schuhe für Kinder und Erwachsen, Kinderspielzeug und Bastelbedarf im Gemeindehaus abgegeben werden. Auch Tisch- und Bettwäsche sowie Stofftiere und vollständige Puzzles werden angenommen.

Ein Drittel des Bedarfs für die Behinderteneinrichtung im Harz von Hallensern

Schon seit Jahren sammelt die Gemeinde für die Behinderteneinrichtung, in diesem Jahr pandemiebedingt etwas später als wie gewohnt im März. „Ein Drittel des Bedarfs der Bewohner wird alleine aus der jährlichen Sammlung in Halle bestritten“, berichtet Karsten Müller. Rund 600 Menschen mit geistigen, seelischen und auch mehrfachen Behinderungen profitieren von der Sammlung.

Die Spenden werden direkt an die Bewohner weitergegeben. Was über den Bedarf hinausgehe, stellt die evangelische Stiftung Neinstedt weiteren Bedürftigen gegen einen geringen Obolus zur Verfügung. „In der nächsten Woche holt die Stiftung alles ab“, sagt Müller. Dafür wird wie auch in den Vorjahren ein großer Lastwagen notwendig sein. Die Abgabestelle im Gemeindehaus, An der Johanneskirche 2, ist wochentags wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 12 Uhr. (mz)