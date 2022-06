Joachim Gauck beschwört in Halle die Toleranz

Bei seinem Auftritt in der Pauluskirche ruft der Altbundespräsident dazu auf, andere Meinungen zu akzeptieren, macht zugleich aber deutlich: Toleranz hat Grenzen.

Pfarrer Friedhelm Kasparick begrüßte Altbundespräsident Joachim Gauck zum Montagsgespräch in der Pauluskirche in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Polizisten stehen am Montagabend rund um die Pauluskirche, um den Auftritt des prominenten Gastes abzusichern. Am Fuße des Paulusberges hat sich derweil der Rechtsextremist Sven Liebich positioniert, wie üblich auf seinem Autodach stehend, um dagegen zu protestieren. In der Kirche haben derweil rund 120 Besucher Platz genommen. Und plötzlich steht Joachim Gauck einfach da, sagt „Hallo, guten Abend“ und tritt nach kurzer Vorstellung durch Pfarrer Friedhelm Kasparick ans Rednerpult.