Japanologin fröhnt in ihrem Garten in Halle der Verlockung des Bambus

Halle (Saale) - Als Wissenschaftlerin an der Uni ist der Job von Anja Sips vor allem Denken. Die studierte Japanologin arbeitet als Wissenschaftsmanagerin. „Ich habe es aber auch manchmal bereut, kein Handwerk gelernt zu haben“, sagt die 41-Jährige. Den Ausgleich für ihre Hände hat sie vor knapp drei Jahren im Kleingarten „Flora“ in Trotha gefunden. „Ich habe mir den Garten angeschaut und war gleich Feuer und Flamme. Die Bambushecke war für mich wie ein Eröffnungsgruß“, sagt sie. Bambus ist in Gärten in Japan so selbstverständlich, wie etwa die Eiche in den deutschen Wäldern.

Nicht nur Bambus, auch Kiwis, Wein, Spargel, Sanddorn und Pfirsiche sowie ein alter Walnussbaum wachsen seit Jahrzehnten in dem Garten von Anja Sips, der ebenso wie die gesamte Anlage etwas Besonderes ist: Zum einen mit nur sieben Gärten die kleinste Anlage der Stadt; zum anderen wohl der einzige Kleingartenverein, der sein Obst und Gemüse auf dem ehemaligen Grund und Boden eines Gartenbauunternehmens anbaut. Zu finden ist er etwas versteckt hinter der Geschwister-Scholl-Straße.

Kirschen, Quitten, Mirabellen oder Bärlauch

„Der Verein hatte sich 1990 gegründet und sich nach der ehemaligen Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft Flora benannt“, weiß Christa Gornig, die Kassiererin und langjährige Gärtnerin in der Anlage. Die 78-Jährige arbeitete früher selbst in der Genossenschaft, auf deren Grund schon seit den 1970er Jahren auch Gärten angelegt wurden, nachdem große Tunnelgewächshäuser an andere Standorte gewandert waren. „Nach der Wende waren die Blumen und Pflanzen der Produktionsgenossenschaft nicht mehr gefragt, weil holländische Blumen günstiger waren“, bedauert Christa Gornig. Immerhin: Seit 1990 gibt es nun einen Verein, der die Gärten weiter pflegt und nutzt. In der kleinen Anlage duzt jeder jeden und lange Gespräche über den Gartenzaun sind keine Seltenheit. Wer Kirschen, Quitten, Mirabellen oder Bärlauch zu viel hat, teilt es mit seinen sechs Nachbarn.

Christa Gornig ist Kassiererin des nur siebenköpfigen Vereins. (Foto: Silvio Kison)

So war auch Anja Sips schnell mit allen bekannt und wurde schon nach einem Jahr Mitgliedschaft gefragt, ob sie den Vorsitz übernehmen möchte, nachdem die bisherige Vorsitzende altersbedingt das Amt abgeben wollte. „Der Verein wurde mir anvertraut“, sagt sie. „Der Garten war ein Glücksfall, auch die Menschen, hier passt alles gut zusammen.“ Einen so kleinen Verein zu führen, das habe sie sich zugetraut, für den Vorstand einer größeren Anlage hätte sie nicht die Zeit und die Muße gehabt.

„Ich wollte schon immer einen Garten haben, weil mein Opa auch Gärtner war“

Die Liebe für das grüne Paradies hat seine Wurzeln in der Kindheit von Anja Sips. „Ich wollte schon immer einen Garten haben, weil mein Opa auch Gärtner war“, erzählt sie. Zu den Erinnerungen gehören Erdbeeren und Schoten aus dem Garten und der Wettbewerb, welches der sechs Enkel gießen darf. Mit dem Opa in den Kleingarten am Thüringer Bahnhof zu gehen, „das war einfach toll“, sagt sie. Und dann gebe es noch einen zweiten Grund: Gartensträuße. „Die kann man nicht kaufen. Dieses Gefühl, in den Garten zu gehen und einen bunten Strauß mit Margeriten und anderen Blumen zu pflücken, das ist der Wahnsinn.“

Anja Sips nutzt für ihre Tomaten heute noch die alten Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei. (Foto: Silvio Kison)

Auch ihre beiden Kinder kommen mit in den Garten - mehr oder weniger enthusiastisch. Aber da schaut Anja Sips nach Dingen, die die grüne Oase auch für den Fünfjährigen und seine 14-jährige Schwester attraktiv machen. „Mein Sohn darf sich zum Beispiel etwas aussuchen, dass wir dann gemeinsam im Garten machen wie Spiele. Und für meine Tochter ist die Hängematte ein schöner Ort zum Entspannen“, sagt sie.

An manchen Wochenenden ist auch gar nicht mal ihr eigener Garten der Anlaufpunkt. „Wir fahren dann auch zu Freunden in deren Gärten in anderen Kleingartenanlagen. Es hat sich sehr gewandelt, wer so alles einen Garten hat“, ist ihre Beobachtung. Aber genau wie in der Mini-Anlage „Flora“ seien auch Familientreffen in andern Gartenanlagen sehr häufig. (mz)