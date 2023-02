Halle (Saale)/MZ - Die beiden Kundgebungen an diesem Freitag liegen nah beieinander – sowohl örtlich als auch in ihrer Grundaussage. An der Ulrichskirche wie auch vor dem Ratshof wird an diesem 24. Februar der vor einem Jahr stattgefundene russische Angriff und der seither laufende Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Die beiden Versammlungen sind keine Gegenveranstaltungen. Und doch sind die Botschaften nicht ganz die gleichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.