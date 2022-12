Jäger sollen in Halle für Ordnung sorgen

In Halle werden immer mehr Wildtiere innerhalb des Stadtgebietes gesehen. Die Stadtverwaltung will nun Maßnahmen gegen die Tiere ergreifen.

Halle (Saale)/MZ - Der sprichwörtliche Ort, an dem Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, liegt inzwischen nicht mehr irgendwo entlegen draußen im Wald, sondern möglicherweise schon mitten in der Stadt. Laut hallescher Stadtverwaltung dringen immer mehr Wildtiere von den Randgebieten nach Halle hinein. Auszüge von Abschusslisten zeigen, dass vor allem Wildschweine, Waschbären und Füchse in den vergangenen fünf Jahren häufiger geworden sind. Nun will die Verwaltung eingreifen, damit die Wildtiere nicht zum Problem werden.