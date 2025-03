Jagdszenen auf dem „Bebel“: Wurde Demo in Halle von rechter Gruppe angegriffen?

Demonstration in Halle

Halle (Saale)/MZ - Was ist wirklich vor einer Woche auf dem August-Bebel-Platz in Halle passiert, als Flaschen flogen und Bengalos gezündet wurden? Am Vorabend des Frauentags waren bis zu 270 Personen zunächst friedlich vom Hallmarkt durch die nördliche Innenstadt zum August-Bebel-Platz gezogen – eskortiert von Polizeibeamten.