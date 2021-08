Ist Halles CDU-Kandidat zu populistisch?

Halle (Saale)/MZ - Der hallesche CDU-Bundestagsabgeordnete und Direktkandidat Christoph Bernstiel wehrt sich gegen Kritiker, die ihm Populismus und unseriösen Wahlkampf vorwerfen. Speziell geht es um Wahlplakate des 37-Jährigen, die seit einigen Tagen in Halle an Laternenmasten hängen. Einige der Slogans haben vor allem im Internet für Wirbel gesorgt.

Kritik an Bernstiels Bundestagswahl-Plakaten

Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter hatten mehrere hallesche Stadträte Bernstiel scharf kritisiert. „Stumpf ist Trumpf oder Trump oder Bernstiel“ schrieb beispielsweise Dennis Helmich (Die Grünen) zu einem Foto von Bernstiels Plakat mit der Aufschrift „Patriot statt Idiot“. Das gleiche Foto kommentierte Linken-Stadtrat Thomas Schied mit den Worten: „Hat sich wohl verschrieben. Dort sollte eigentlich stehen: ‚Patriot und Stadt-Idiot‘“. SPD-Mitglied Igor Matviyets schrieb, dass Bernstiel die Wahl nicht ernst nehme und mit dem Plakat „den Vogel abgeschossen“ habe.

Auf MZ-Anfrage sagt Bernstiel, dass er den Eindruck habe, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen würden, offen ihre politischen Standpunkte und Meinungen zu sagen. „Deshalb möchte ich mit meinen Plakaten zeigen, dass man das sehr wohl noch machen kann.“ Er müsse sich für nichts entschuldigen und bleibe „tiefenentspannt“. Es handele sich bei den Slogans auch nicht um übertriebenen Populismus, wie ihn beispielsweise die AfD betreiben würde.

Richtlinien für Plakate im Bundestagswahlkampf

„Ich habe die Plakate ja nicht für meine Kritiker gemacht, sondern für meine Wähler“, so Bernstiel. Der Spruch „Patriot statt Idiot“ solle beispielsweise bedeuten, dass derjenige ein Idiot sei, der die freiheitlich demokratische Grundordnung Deutschlands angreife. Seit einer Woche ist in Halle Wahlwerbung für die anstehende Bundestagswahl erlaubt - damit hat die Zeit des Wahlkampfes offiziell begonnen.

Wie auch bei anderen Wahlen gilt, dass die Plakate an Laternenmasten nicht größer als ein Quadratmeter sein dürfen und mindestens in einer Höhe von 2,5 Metern hängen müssen. Für andere Größen oder Orte müssen die Parteien sich eine Sondererlaubnis einholen. Alle Plakate müssen bis spätestens zwei Wochen nach der Wahl abgehängt sein, sonst wird ein Bußgeld fällig. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.