Ist es sein Letztes? Halles Bäderkönig feiert Jubiläum im Heidebad

Halle (Saale)/MZ - Bleibt oder geht er? Am Samstagabend hat Halles „Bäderkönig“ Mathias Nobel ein besonderes Jubiläum gefeiert. Vor 20 Jahren hatte er das Heidebad von der Stadt gepachtet. „Es gab Höhen und Tiefen. Aber ich dachte, dass man so ein Ereignis feiern muss“, sagte Nobel. 500 Personen hatte er eingeladen - darunter ehemalige Angestellte, Freunde und Geschäftspartner. Rund 300 kamen. Mit DJ Kim Noble feierten sie trotz klirrender Kälte einen rauschenden Abend.

Holger Friedrich, Chef der DLRG Halle-Saalekreis, war einer der Gratulanten. Nobel ist selbst Rettungsschwimmer. Foto: Dirk Skrzypczak

Ist es Nobels letztes Jubiläum? Alles deutet darauf hin. „Eigentlich wollte ich heute Abend meinen Abschied verkünden. Aber ich lasse das Heidebad nicht im Stich. Es ist mir an Herz gewachsen“, sagte er. Er suche einen Geschäftspartner, dem er das Bad übergeben könne - „diese Person muss aber so viel Herzblut haben wie ich“. Nobel will in Albanien einen Neuanfang starten, sich dort in der Tourismusbranche eine neue Existenz aufbauen. „Ich werde mich schrittweise zurückziehen.“ Sein Pachtvertrag für das Heidebad läuft noch zehn Jahre.