Ist es durch Weihnachtsmarkt zu eng an der Haltestelle der Tram?

An der Straßenbahnhaltestelle auf dem Markt geht es eng zu. Unter anderem reichen die Buden bis an das Wartehäuschen heran.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag startet in Halle der Weihnachtsmarkt. Entsprechend voll dürfte es rund um den Roten Turm und das Händeldenkmal werden – auch an den Haltestellen der Straßenbahn.