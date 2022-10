Ist der Ersatzkindergarten in Halle zu weit entfernt?

Halle (Saale)/MZ - In einem offenen Brief an Stadt und Volkssolidarität haben Eltern „die Missstände um den Neubau unserer Kita“ beklagt. Voraussichtlich zwei Jahre wird der Neubau der Kita Frohe Zukunft in der Dessauer Straße dauern. In der Zwischenzeit „sollen unsere Kinder in die fast neun Kilometer entfernte Kita am Schafschwingelweg in Heide-Nord gehen“. Zwar sehen die Eltern ein, dass der sofortige Auszug aufgrund der Schadstoffbelastung im Kita-Gebäude notwendig ist und es gerade keine andere Lösung gibt. Aus Sicht der Eltern könne das aber nur eine Zwischenlösung für einige Monate sein. Bedeute es doch eine Pendelei, die mit dem öffentlichen Nahverkehr „über eine Stunde“ in Anspruch nehme.

