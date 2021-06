Inzidenzwert pegelt sich bei 25 ein - Neun Neuinfektionen in Halle gemeldet

Halle (Saale) - Am Freitag sind in Halle neun Neuinfektionen gemeldet worden, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Die Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 25,97. Es ist damit der fünfte Tag in Folge, der unter der 30er Marke liegt.

Aktuell gibt es 173 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 352. 14 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 10 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt sechs Patienten versorgt. Die Klinik-Ampel steht weiterhin auf Grün.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.699 infizierte Personen, davon sind 11.174 wieder genesen. Bislang sind 163.198 Personen immunisiert, wobei 114.311 mit der ersten Dosis und 48.887 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)