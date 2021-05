Inzidenzwert nähert sich 50er Marke - weniger Patienten in Kliniken

Halle (Saale) - In Halle sind am Mittwoch 19 Neuinfektionen gemeldet worden, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 58,65 und könnte damit in den kommenden Tagen die nächste Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern knacken, was erneute Lockerungen begünstigt.

Aktuell gibt es 472 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 346. In den Kliniken werden 66 Personen behandelt, davon 39 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 12 Patienten versorgt. Da sich die Anzahl der Patienten verringert, steht die Krankenhaus-Ampel nun auf Grün-Gelb. Krankenhäuser sind damit nur noch in Einzelfällen gezwungen dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten aufgrund von Covid-19-Behandlungen einzuschränken.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.537 infizierte Personen, davon sind 10.700 wieder genesen. Bislang sind 96.016 Personen immunisiert, wobei 96.546 mit der ersten Dosis und 30.925 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz/lin)