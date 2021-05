Inzidenzwert liegt erstmals seit Februar unter 100

Die Stadt Halle hat am Freitag 16 Neuinfektionen gemeldet, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 95,10 und ist damit erstmals seit dem 24. Februar unter der 100er Grenze. Jedoch bleiben die Regelungen der Bundesnotbremse weiterhin aktiv. Diese treten erst außer Kraft, wenn das Robert-Koch-Insittut (RKI) an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Wert unter 100 feststellt.

Aktuell gibt es 613 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 344. 77 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 56 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 29 Patienten versorgt. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.458 infizierte Personen, davon sind 10.501 wieder genesen. Bislang sind 90.951 Personen immunisiert, wobei 94.059 mit der ersten Dosis und 26.443 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)