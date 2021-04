Inzidenzwert leicht gesunken - vier Todesfälle

Halle (Saale) - Am Dienstag sind in Halle 29 Neuinfektionen zu vermelden. Außerdem gibt es vier weitere Todesfälle zu beklagen. Wie die Verwaltung mitteilte, sind eine 85-jährige Frau und ein 67-jähriger Mann mit einer Corona-Infektion gestorben. Eine 82-jährige Frau sowie ein 67-jähriger Mann sind an einer Corona-Infektion erlegen. Damit erhöht sich die Todeszahl in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 322

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist leicht gesunken und liegt bei 208,21. Aktuell gibt es 1.010 infizierte Personen in der Stadt. Die meisten Infektionen wurden in der Altersgruppe zwischen 20 bis 49 Jahren festgestellt (11). Derzeit werden unverändert 129 Menschen in Krankenhaus behandelt, davon 88 Hallenser. Auf den Intensivstationen werden 35 Personen versorgt. Die Ampel der Kliniken steht weiterhin auf Gelb.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 10.290 infizierte Personen, davon sind 8.958 wieder genesen. Bislang sind 69.182 Personen immunisiert, wobei 60.220 mit der ersten Dosis und 16.339 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)