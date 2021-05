Inzidenzwert gesunken und nähert sich der 100er Grenze

Hyigeneregelen in der Stadt Halle.

Halle (Saale) - Am Mittwoch hat die Stadt Halle 71 Neuinfektionen zu vermelden, so die Verwaltung. Dabei wurden die meisten Ansteckungen (21) in der Altergruppe 30 bis 49 sowie im Alter zwischen 50 bis 59 Jahren (19) festgestellt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist erneut gesunken und liegt bei 116,88. Aktuell gibt es 783 infizierte Personen in der Stadt. Die Todeszahl in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 342.

Derzeit werden 83 Menschen in Krankenhaus behandelt, davon 58 Hallenser. Auf den Intensivstationen werden zwei Personen weniger, insgesamt 33 Patienten, versorgt. Die Ampel der Kliniken bleibt weiterhin auf Gelb stehen. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.136 infizierte Personen, davon sind 10.011 wieder genesen. Bislang sind 83.106 Personen immunisiert, wobei 80.755 mit der ersten Dosis und 22.004 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.(mz/lin)