Inzidenz steigt über 100 – Stadt Halle plant Rückkehr zur 3G-Regelung

Halle (Saale)/MZ - Der Corona-Inzidenzwert in Halle ist am Sonntag auf über 100 gestiegen. Wie die Stadt mitteilte, liegt der Ansteckungswerkt der vergangenen sieben Tage inzwischen bei 101,38 Fällen je 100.000 Einwohnern. 25 Neuinfektionen seien festgestellt worden, sieben mehr als vor Wochenfrist. Die Zahl der in halleschen Krankenhäusern wegen Covid19 behandelten Patienten stieg demnach um vier auf 30; sieben von ihnen werden auf Intensivstationen betreut.

Voraussichtlich am Montag werde das Robert-Koch-Institut das Erreichen des Inzidenz-Grenzwertes 100 in Halle feststellen, heißt es in der Mitteilung. Der städtische Pandemiestab habe für diesen Fall beschlossen, zur 3G-Regelung zurückzukehren. Damit gilt für alle, die nicht geimpft oder genesen sind, in der Innengastronomie und bei Konzerten wieder die Testpflicht.