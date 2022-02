Inzidenz steigt in Halle wieder an

Halle (Saale)/MZ/KPA - Die Inzidenz in Halle ist am Sonntag nach einem gesunkenen Wert am Samstag wieder gestiegen. Sie liegt jetzt bei 1487,64 und damit um 12,99 im Vergleich zum Vortag höher. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich im Vergleich zur Vorwoche um 31 auf 376 erhöht. Dafür geht es bei der Zahl der Krankenhaus- und Intensivbehandlungen abwärts. So meldet die Stadt am Sonntag in ihren täglichen Coronainformationen 92 Patienten, die stationär behandelt werden - zwei weniger als noch am Samstag. Und auch die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Patienten ist um zwei gesunken, so dass nun in den halleschen Krankenhäusern 19 Menschen auf einer ITS behandelt werden. Indes vermeldet die Stadt am Sonntag einen an Corona Verstorbenen.

Unterdessen hat die Stadt eine Lieferung von 4.300 Impfdosen des Herstellers Novavax erhalten. Damit werden am Montag die Impfungen mit diesem Vakzin starten. Die Hälfte des Impfstoffs ist für die Sicherstellung von Zweitimpfungen vorgesehen, daher können 2.150 Impfwillige dieses Vakzin im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße erhalten. Zu beachten sei dabei, so die Information der Stadt, dass ausschließlich Personen, die ab dem 16. März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind und in Halle leben oder in einer von dieser Impfpflicht betroffenen Einrichtung in Halle arbeiten, zu dieser Impfung berechtigt sind.

Daher ist beim Impfen zwingend der Arbeitgebernachweis vorzulegen. Neben den priorisierten Personen, die sich über das Portal des Landes für eine Novavax-Impfung registriert haben und für die ab sofort Termine zur Buchung freigeschaltet sind, können sich ab Montag auch Impf-Interessenten ohne Registrierung und Terminbuchung direkt im Impfzentrum Pera-Straße ihre Impfung abholen. Das Impfzentrum hat dafür bis 18 Uhr geöffnet.