Inzidenz sinkt auf 359,45 - Ein weiterer Todesfall

436 Impfungen gegen Corona sind am ersten Weihnachtsfeiertag in Halle verabreicht worden.

Halle (Saale)/MZ - - Am ersten Weihnachtsfeiertag sind in Halle 436 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon waren 32 Erst-, 28 Zweit- und 376 Drittimpfungen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Impfzentrum in der Heinrich-Straße ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag kann man sich dort ebenfalls ohne Termin zwischen 10 und 16 Uhr impfen lassen.

Die sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag den Angaben zufolge bei 359,49 Fällen je 100.000 Einwohner. 51 Neuinfektionen wurden bekannt, 35 weniger als vor Wochenfrist. In halleschen Krankenhäusern wurden 125 Menschen wegen Covid-19 behandelt, 38 davon auf Intensivstationen. Zugleich meldete die Stadt einen weiteren Todesfall an Corona.