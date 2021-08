Inzidenz in Halle steigt weiter - Zahl der Corona-Patienten verdoppelt

In Halle gibt es Neuinfektionen in allen Altersgruppen. Auch die Zahl der Corona-Patienten in halleschen Kliniken hat zugenommen.

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Stadt am Mittwoch gemeldet. Betroffen sind vier Frauen und fünf Männer aus allen Altersgruppen. So gibt es unter den Neuinfizierten unter anderem zwei unter 18-Jährige, wie auch eine Person über 70 Jahre.

Tags zuvor zählte die Stadt noch 16 Neuinfektionen und teilte nun mit, dass knapp die Hälfte davon Reiserückkehrer waren. Die anderen hätten sich im private Umfeld mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle bei 26,81 Fällen – ein Plus von knapp drei Fällen zum Vortag. Wurden am Dienstag noch zwei Corona-Patienten in halleschen Kliniken behandelt waren es am Mittwoch vier. Nach wie vor wird ein Patient intensivbehandelt.

Insgesamt 923 Impfungen gegen das Virus wurden am Vortag durchgeführt, wie die Stadt am Mittwoch erklärte. Davon waren 382 Erstimpfungen.