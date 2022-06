Inzidenz in Halle sinkt

Halle (Saale)/MZ/KPA - In Halle geht es abwärts mit Inzidenz, Krankenhaus- und Intensivbehandlungen und auch mit Neuinfektionen. So meldet die Stadt am Samstag in ihren täglichen Coronainformationen im Vergleich zur Vorwoche 88 Neuinfektionen weniger, so dass es aktuell 348 Neuinfizierte gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil im Vergleich zum Vortag um 36,87 auf 1.474,65 gesunken. In den Krankenhäusern der Stadt, wo die Ampel derzeit auf Gelb steht, werden mit Stand Samstag zwar zwei Patienten mehr als am Vortag und somit insgesamt 94 Erkrankte behandelt, aber die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Patienten ist um einen Fall gesunken, so dass nun 21 Menschen auf der ITS behandelt werden. Indes vermeldet die Stadt am Samstag einen Todesfall mit Corona.

