Inzidenz in Halle rutscht unter 1.000er-Marke

Halle (Saale)/MZ - Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz zum Wochenstart nochmals zugelegt hatte, ist der Wert am Dienstag deutlich nach unten gerutscht. Die Stadt meldet nunmehr 934,23 Fälle je 100.000 Einwohner. Damit liegt die Inzidenz in Halle wieder unter der 1.000er-Marke. Laut Angaben der Stadt gab es 181 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und damit 282 weniger als vor einer Woche.

Ruckläufig ist auch die Zahl der Patienten mit einer Corona-Infektion. In den städtischen Krankenhäusern liegen aktuell 101 infizierte Patienten, elf weniger als am Vortag. Zugleich meldet die Stadt zwei Todesfälle. Die Betroffenen waren infiziert, Corona war allerdings nicht die Todesursache. Die hallesche Krankenhausampel steht weiterhin auf gelb.

In Sachen Impf-Fortschritt meldet die Stadt 195 Impfungen, die am Montag durchgeführt wurden. Knapp die Hälfte davon waren Viertimpfungen, gefolgt von Drittimpfungen. Sieben Personen wurden am Montag zum ersten Mal gegen Corona geimpft. Die Zweitimpfungsquote in Halle liegt inzwischen bei über 80 Prozent. Geboostert sind mehr als 60 Prozent der Einwohner.