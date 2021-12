Inzidenz in der Stadt ist deutlich gesunken

Halle/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist am Dienstag deutlich gesunken. Die Stadt meldete 586,09 Fälle je 100.000 Einwohner und damit 67,03 weniger als am Vortag. Zudem wurden 143 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt, 160 weniger als in der Vorwoche.

Indes steht die Krankenhausampel weiterhin auf gelb. In den städtischen Kliniken wurden am Dienstag 45 Patienten intensivbehandelt, vier mehr als zu Wochenbeginn. Drei Personen sind an ihrer Coronainfektion gestorben, teilte die Stadt mit.

Mit Verweis auf die neue Eindämmungsverordnung des Landes betont die Pressestelle der Stadt, dass es in Bereichen, in denen im Rahmen der 2G-plus-Zugangsregelung nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Testergebnis Zutritt erhalten, vorerst keine Testbefreiung für geboosterte Personen geben wird.

Mehr als 2.400 Personen haben laut Auskunft der Stadt am Montag ihre Drittimpfung erhalten. Insgesamt seien 3.071 Bürger geimpft worden. Auffrischungsimpfungen seien derweil möglich für alle Personen, deren Grundimmunisierung mindestens fünf Monate zurückliegt. Ausnahme seien Johnson-&-Johnson-Geimpfte, die bereits nach vier Wochen erneut geimpft werden sollten, da der Impfschutz bei diesem Vakzin nicht so hoch ist, wie es aus dem Rathof heißt.