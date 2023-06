Ein Investor will in der Altstadt ein großes Wohn- und Geschäftshaus bauen und dafür Bäume fällen. Ein Stadtrat spricht von „Frevel“.

Investor will Linden in der Altstadt von Halle fällen

Halle (Saale)/MZ - Bäume in der halleschen Altstadt sind Mangelware. Kein Stadtteil ist stärker versiegelt und nirgends gibt es weniger Grün als im halleschen Zentrum. Vor allem im Sommer sind viele Straßen überhitzt. Aber trotzdem will ein Leipziger Investor im Bereich Große Brauhausstraße gleich drei große Winterlinden fällen, die am Straßenrand stehen, damit das geplante Wohn- und Geschäftshaus bis an die Grundstücksgrenze heran gebaut werden kann. Unter Stadträten regt sich Widerstand. Können die Pläne noch einmal verändert werden?