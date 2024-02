Auf der Saale-Halbinsel will ein Investor neun weitere Wohngebäude errichten. Die Baufirma will sich den Fragen bei einem Bürgerdialog stellen.

Investor will am Sophienhafen weiter bauen - Anwohner skeptisch

Halle (Saale)/MZ - Eine Visualisierung von 2015 zeigt den Sophienhafen mit Segelbooten, einer Promenade entlang der Kaimauer, neuen Wohnhäusern links und rechts des Hafenbeckens. Keine zehn Jahre später sind einige der Visionen bereits wahrgeworden.

Der Investor F.K. Horn hat auf der alten Industriebrache der Saale-Halbinsel über 100 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gebaut, ebenso Stadtvillen, ein Alten- und Pflegeheim sowie Gebäude für betreutes Wohnen geschaffen. „Man muss sich die Frage stellen, wo und wie wir leben wollen. Der Sophienhafen ist eine grüne Oase mitten in der Stadt, die Menschen anzieht“, sagt Guido Edinger, Chef des Bauunternehmens aus Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) mit einer Niederlassung in Lochau. Durch die Nähe zu Halle entwickelt die Firma bereits seit 1993 in der Saalestadt Wohngebiete.

Schon vor zehn Jahren gab es diese Konzeptidee zur Entwicklung des Gebietes am Sophienhafen. Ein Teil der Pläne ist bereits umgesetzt. (Repro: Möbius)

Der Sophienhafen ist bislang das Königsprojekt. Rund 40 Millionen Euro hat F.K. Horn in die Wohnbebauung nördlich des Hafenbeckens investiert. Nun folgt die geplante südliche Bebauung auf einer Fläche von rund 1,7 Hektar. Vorgesehen sind demnach neun Gebäude mit 135 Wohnungen. Eines der Häuser – direkt an der Hafenstraße – soll sieben Geschosse bekommen, die übrigen Villen vier Etagen plus Dachgeschoss. Doch dem Investor schlägt Widerstand entgegen. So äußerte etwa die Interessengemeinschaft (IG) Saaleaue Bedenken. Die neuen Häuser seien schlecht für die Nachbarschaft. Statt den Charakter der Halbinsel behutsam weiterzuentwickeln, werde sie zugepflastert. Zudem drohe ein Verkehrsinfarkt. Und nicht zuletzt werde im Überschwemmungsgebiet gebaut. Die Furcht von Anwohnern ist groß, dass der ohnehin nur rudimentär vorhandene Hochwasserschutz zusätzlich beeinträchtigt werden könnte.

Edinger hält die Bedenken für unbegründet. „Wir zerstören hier keine Natur. Stattdessen haben wir alte Industrieruinen abgerissen und 8.000 Kubikmeter belastetes Erdreich ausgetauscht.“ Zudem habe man 2.570 Quadratmeter Fläche zusätzlich entsiegelt. Die neuen Häuser würden so gebaut, dass die Böden im Erdgeschoss zwei Meter über den Werten eines Jahrhunderthochwassers wie 2013 lägen. Alle Gebäuden erhalten zudem Tiefgaragen, damit Autos das Bild im Wohngebiet nicht zerstören.

„Wir bauen auch nachhaltig. Alle Häuser sind an ein zentrales Heizhaus angeschlossen, das die Wärme für die Fußbodenheizungen liefert.“ Die weitere Wärmeversorgung erreiche man über Solarthermie, PV-Anlagen oder Luft-Wasser-Wärmepumpen. Wie im ersten Bauabschnitt wird F.K. Horn Häuser und Wohnungen verkaufen. Um die 3.000 Euro pro Quadratmeter dürften Interessenten dann zu berappen haben. „Die Preise stehen noch nicht fest und richten sich auch nach Ausstattungswünschen der Eigentümer“, sagt Edinger. Er hofft, im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres Baurecht durch den Stadtrat zu bekommen. Zuvor muss sich der Investor auch mit den Bedenken den Anwohner befassen. Dazu ist am 14. Februar ab 17 Uhr in der Hafenstraße 30a eine Bürgerversammlung angesetzt, an der der zuständige Beigeordnete René Rebenstorf und der verantwortliche Architekt teilnehmen sollen.

Das alte Lager- und Verladegebäude soll saniert und könnte zur Herberge für Paddler werden. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Bleibt die Frage, was aus dem 200 Meter langen und 50 Meter breiten Sophienhafen wird, der ab 1857 zunächst als Winterquartier die Lastkähne vor Eisgang auf der Saale schützen sollte und bis 1926 dann als Güterumschlag von der Saaleschifffahrt genutzt wurde. Noch verirren sich wenige Paddler hierher. Das alte Lager- und Verladegebäude, das markant auf Stelzen im Wasser steht, soll denkmalgerecht saniert und später einmal Paddlern eine Unterkunft bieten. Auch eine Gastronomie und ein kleiner Bäckerladen seien denkbar, so Edinger. Dann wäre die über zehn Jahre alte Vision tatsächlich Wirklichkeit – fehlen nur noch die Yachten.