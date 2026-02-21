Internationale Auszeichnung „Mein absoluter Traumberuf“ - Wie der Film „In die Sonne schauen“ einer Kostümbildnerin aus Halle einen großen Preis beschert
Die Arbeit am Set von „In die Sonne schauen“ war genau die Kragenweite von Sabrina Krämer. Jetzt ist die Kostümbildnerin aus Halle dafür ausgezeichnet worden. Warum dieser Film nicht nur deshalb für sie ein Glücksfall war.
21.02.2026, 06:01
Halle (Saale)/MZ. - Es ist der vielfach ausgezeichnete Altmark-Film „In die Sonne schauen“, der jetzt auch einer Hallenserin großes Glück beschert hat. Und zwar für ihre Kostüme, die in diesem Film zu sehen sind.