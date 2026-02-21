Internationale Auszeichnung „Mein absoluter Traumberuf“ - Wie der Film „In die Sonne schauen“ einer Kostümbildnerin aus Halle einen großen Preis beschert

Die Arbeit am Set von „In die Sonne schauen“ war genau die Kragenweite von Sabrina Krämer. Jetzt ist die Kostümbildnerin aus Halle dafür ausgezeichnet worden. Warum dieser Film nicht nur deshalb für sie ein Glücksfall war.