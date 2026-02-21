weather regen
Die Arbeit am Set von „In die Sonne schauen“ war genau die Kragenweite von Sabrina Krämer. Jetzt ist die Kostümbildnerin aus Halle dafür ausgezeichnet worden. Warum dieser Film nicht nur deshalb für sie ein Glücksfall war.

Von Silvia Zöller 21.02.2026, 06:01
Sabrina Krämer hat den European Costume Designer Award gewonnen. Die Hallenserin hat auch eine kleine private Sammlung an ausgedienten Filmkostümen.
Sabrina Krämer hat den European Costume Designer Award gewonnen. Die Hallenserin hat auch eine kleine private Sammlung an ausgedienten Filmkostümen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist der vielfach ausgezeichnete Altmark-Film „In die Sonne schauen“, der jetzt auch einer Hallenserin großes Glück beschert hat. Und zwar für ihre Kostüme, die in diesem Film zu sehen sind.