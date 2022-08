Bitteres Aus für Lich's Weinstube in Halles Rathausstraße

Das Ehepaar Lich hat sein Restaurant "Lich’s Weinstube" in der Rathausstraße im halleschen Zentrum nach mehr als fünf Jahren schließen müssen. Zum Verhängnis wurde ihm der zweite Standort in Bad Dürrenberg.

Inhaberin Christina Lich stellt die Stühle hoch: Vorerst werden in der Weinstube keine Gäste mehr bedient.

Halle/Saale (MZ) - Erst im Juni wurde Christina Lich zur Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gewählt und vertritt seither die Interessen des Gastgewerbes in Halle und im Saalekreis. Doch gerade erlebt die 32-Jährige das Aus ihres eigenen Restaurants. Im August ist Lich’s Weinstube in der Rathausstraße in Halle geschlossen worden. Christina Lich hat Insolvenz angemeldet. „Eine Insolvenz“, wie sie betont, „für die wir nichts können“.