Ins Gesicht geschlagen: Unbekannter droht mit Messer und stiehlt Fahrrad von Hallenser

Halle (Saale) - Am Bruchsee in Halle hat sich am Freitagfrüh gegen 05.30 Uhr ein Raubüberfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 26-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich das Fahrrad des Hallensers ansehen wollte.

Doch der 26-Jährige verweigerte dies, woraufhin er von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend drohte er mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Fahrrades. Der Räuber und ein Begleiter flüchteten mit der Beute vom Tatort. Das Opfer begab sich dann zur Polizei und erstattete Anzeige.