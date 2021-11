Halle (Saale)/MZ - Etwa 18.500 Fundmünzen aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt werden derzeit in einem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Rares – Bares“ digital erfasst und erschlossen.

Bereits im Oktober 2020 startete am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt das Projekt, das in Kooperation mit dem Landesmünzkabinett im Kunstmuseum Moritzburg sowie dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) erstmals eine Datengrundlage schafft, die eine präzise Charakterisierung von Währungslandschaften in Mitteldeutschland ermöglicht.

Innovatives Digitalisierungsprojekt erschließt mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde aus Sachsen-Anhalt

Zum Einsatz kommt bei der bildgebenden Digitalisierung das „Optical System for Coin Analysis an Recognition“, kurz O.S.C.A.R., das vom Fraunhofer Institut eigentlich für Material- und Qualitätsprüfung genutzt wird und für das Digitalisierungsprojekt weiter verfeinert wurde. Mit O.S.C.A.R. können einzelne Münzen in der Größe zwischen fünf und 75 Millimetern, basierend auf etwa 1.000 optischen Merkmalen, eindeutig analysiert, beschrieben und identifiziert werden.

Dazu werden unter spezieller Beleuchtung aus 36 winzigen LED-Lampen mehrfach hochauflösende Fotos von beiden Seiten der Münze gemacht und am Computer zu einer Aufnahme zusammengerechnet, so dass ein detail- und farbgetreues digitales Abbild der Münze entsteht. Nach Abschluss des bis September 2023 laufenden Projekts werden die erfassten Daten über Internetportale wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder Europeana, eine virtuelle Bibliothek für das kulturelle Erbe der Europäischen Union, nicht nur für die nationale und internationale Forschung, sondern auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.