Innerhalb weniger Stunden zündeln Feuerteufel erneut in Hochhaus in Halle-Neustadt

In einem Hochhaus im Carl-Schorlemmer-Ring wurde Samstagabend ein Kinderwagen angezündet. Jetzt hat es in dem Hochhaus ein weiteres Mal im Treppenhaus gebrannt.

Halle (MZ) - In einem Hochhaus am Carl-Schorlemmer-Ring in Neustadt wächst die Sorge der Mieter. Innerhalb von 18 Stunden hat es in dem Gebäude zum zweiten Mal gebrannt - im selben Treppenhaus. Samstagabend musste die Feuerwehr dort anrücken, weil im dritten Stock ein Kinderwagen in Flammen stand.