Die hallesche Modemarke Greenbomb eröffnet ihren ersten eigenen Laden in der Stadt und zieht in die Räume des geschlossenen "Wohnzimmers". Warum sich der neue und der alte Ladenbetreiber viel davon versprechen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Modemarke Greenbomb beliefert laut Geschäftsführer Lars Losse 350 Modeeinzelhändler in ganz Europa, sie unterhält einen eigenen Onlineshop und seit Kurzem auch einen eigenen Laden in Potsdam. Warum in Potsdam? „Das hat sich so ergeben“, sagt Losse. Denn Greenbomb ist eigentlich eine hallesche Marke.