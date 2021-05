Critical Mass Halle will eine Trauer-Demo für den durch einen Lkw tödlich verunglückten Fahrradfahrer durchführen.

Halle (Saale) - Nach einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer gestorben ist, ruft die „Critical Mass Halle“ am Freitag, 7. Mai, 18 Uhr, zu einer Trauer-Fahrrad-Demo auf. Start ist am August-Bebel-Platz, Ziel ist der Unfallort am Steintor.

Dort wird ein Ghostbike aufgestellt und eine Gedenkminute abgehalten. Die Demo führt danach weiter durch die Stadt und zurück zum Bebel-Platz. (mz)