Initiative kämpft um Erhalt der Bäume am Riveufer in Halle

Halles Flaniermeile an der Saale wird saniert. Für die Arbeiten müssen auch Bäume weichen. Ein Bündnis will am Dienstag vor Ort ein Zeichen für die Natur setzen.

Halle (Saale)/MZ - Vor Beginn der Sanierung der Uferpromenade am Riveufer will die Initiative „Bürgerinnen für Bäume“ an diesem Dienstag ein Zeichen für den Erhalt der Alleebäume setzen. Für 12 Uhr rufen die Aktivisten dazu auf, „neue Wege mit Bäumen am Riveufer zu gehen“. Hintergrund ist die Ankündigung der Stadtverwaltung, dass bis zu 29 Bäume gefällt werden müssten. Die Promenade sowie ein Schmutz- und Regenwasserkanal waren durch das Saalehochwasser 2013 schwer beschädigt worden. Die Kosten für die Sanierung werden aus der staatlichen Fluthilfe finanziert.

Die Initiative kritisiert, dass ein gesunder Spitzahorn weichen muss, damit die MS Händel barrierefrei erreicht werden kann. „Besonders dieses Beispiel zeigt: Planung muss sich der Stadtnatur anpassen und zur Biodiversität sowie zur Klimaneutralität beitragen“, fordert das Bündnis. Mit der Aktion wolle man zeigen, dass ein barrierefreier Weg an diesem besonderen Ort mit dem Baum geplant werden müsse.

Über alle Fragen rund um das Projekt wollen Vertreter der Stadt und der Stadtwirtschaft am Dienstagabend ab 18 Uhr im Volkspark informieren. Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen gilt für den Einlass die 2G+-Regel. Interessierte Anwohner mussten sich vorher bei den Stadtwerken anmelden.